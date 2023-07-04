В Киеве советский памятник "Родина-мать" подсветили цветами флага США

Таким способом украинские власти поздравили Соединенные Штаты с Днем независимости, который отмечается 4 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Советский памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами государственного флага США. Соответствующее видео опубликовало в Telegram-канале украинское издание "Страна".

По его данным, таким способом украинские власти поздравили США с Днем независимости, который отмечается 4 июля.

В июле прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал намерения властей страны убрать с монумента советский герб. В мае нынешнего года, по его информации, началась подготовка проекта по замене герба Советского Союза на государственный герб Украины.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе - его высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой образ женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Его вес составляет 13 тонн, а размеры - 13 на 8 м. Над проектом мемориала работал советский скульптор Евгений Вучетич.