В Псковской области прошло первое шествие партизанского полка

Мероприятие состоялось в поселке Ямм

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Первое в Псковской области шествие партизанского полка в память о советских гражданах, погибших в Великой Отечественной войне, состоялось во вторник на территории Гдовского района. Об этом сообщил глава района Алексей Васильев в своем Telegram-канале.

"Стал участником первого в Псковской области шествия партизанского полка. Мероприятие прошло в День партизан и подпольщиков в поселке Ямм. По улицам населенного пункта с портретами партизан, которые в годы Великой Отечественной войны в тылу врага приближали долгожданную Победу, прошли местные жители и школьники", - написал Васильев.

По его словам, участники шествия вместе с гостями мероприятия возложили к обелискам на братском захоронении венки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

"Затем поприветствовал участников краеведческой конференции "Партизанское движение на Гдовщине 1941-1945 годов", где были заслушаны доклады о деятельности партизан во время борьбы с фашизмом в годы войны. Это событие объединило исследователей из Гдовского района, но уверен, что в дальнейшем эта конференция вполне может претендовать на статус межрайонной", - добавил Васильев.

В годы Великой Отечественной войны на территории района действовало партизанское движение. Только за первые месяцы оккупации были сформированы три партизанских отряда и четыре партизанские группы. Они действовали на автомобильных и железнодорожных магистралях.

В конце июня 2023 года власти Псковской области присвоили Гдовскому району почетное звание "Край партизанской славы". В годы войны территория муниципалитета находилась в оккупации более 900 дней, уроженец района Иван Никитин стал одним из первых партизан - Героев Советского Союза.