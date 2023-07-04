Во Владикавказе рекультивировали полигон ТКО

Мероприятия начались в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология"

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов рекультивировали во Владикавказе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло посетил Владикавказский полигон твердых коммунальных отходов, где полностью завершены работы по его рекультивации, - говорится в сообщении. - Рекультивированная площадь Владикавказского полигона ТКО, которая находится на западной окраине города Владикавказа, недалеко от дороги на с. Гизель, составляет 72 гектара, общий объем финансирования - более 2 млрд рублей".

Мероприятия начались в 2020 году по федеральной программе "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и велись в четыре этапа. Объем накопленных лежалых твердых коммунальных отходов, начиная с 1960-х годов, к настоящему времени составлял больше 4,5 млн тонн.

Свалка оказывала негативное влияние на окружающую среду, в том числе загрязняла подземные воды и реку Черную продуктами гниения и другими токсичными веществами. В ранние годы образования свалки были установлены менее жесткие экологические нормы, и на нее вывозились также и отходы производств с некоторых промышленных предприятий.

Мероприятия были разделены на четыре комплекса работ, в состав которых по разработанному основному проектному генеральному плану площадки рекультивации Владикавказского полигона ТКО вошли 11 объектов и сооружений, объекты строительства которых вписаны в границы землеотвода.

Заключительный комплекс работ включил в себя решения по благоустройству и озеленению территории биологического этапа рекультивации - посев луговых газонов, посадку кустарников и деревьев, устройство внутриобъектных автомобильных подъездов с лотковой дождевой системой.

Полигон на окраине Владикавказа был переполнен и не соответствовал санитарным нормам. Жители Северо-Западного района города часто обращались в республиканское управление Роспотребнадзора с жалобами на неприятный запах.