В России могут запретить работу коллекторов в новых регионах

Также на заседании Совфеда обсудят законопроект, который упрощает получение вида на жительство для иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит законы, которые, в частности, предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы его применения при осуществлении коллекторской деятельности, запрещают работу коллекторов в новых регионах до 2026 года и упрощают получение вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших во время спецоперации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит вице-премьер России Татьяна Голикова. Она расскажет о реализации государственной социальной политики "в условиях новых вызовов".

Ужесточение наказания для коллекторов

Сенаторы в среду рассмотрят закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы его применения при осуществлении коллекторской деятельности.

Так, за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения, повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия без опасности для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере, то законом предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы. Кроме того, виновных могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также предусматривается наказание за деяния, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере. В таком случае виновных могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей.

Еще один закон, который могут одобрить в среду сенаторы, вовсе запрещает деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в течение переходного периода - до 1 января 2026 года.

ВНЖ для иностранцев-контрактников

В повестке заседания Совфеда также значится закон, который упрощает получение вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших во время спецоперации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, а также членов их семей.

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Он дополняется нормой о том, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему не менее двух лет в России в этом качестве, а также членам его семьи. При этом специалист и члены его семьи должны уже проживать в стране по полученному виду на жительство. Предусматривается, что специалист обязан обращаться за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения на работу, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения. По ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин разрешение может быть получено в более поздний срок. Если разрешение не получено в срок, то оно не выдается, принятые решения о выдаче таких разрешений на работу отменяются. Также устанавливается, что высококвалифицированный специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания (проживания) в России, обязаны выехать из страны.

Законом расширяется перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание. Речь идет об иностранных гражданах, заключивших в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год, членах их семей. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные).