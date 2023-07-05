В первом квартале 2023 года число обращений за маткапиталом выросло на 38%

С января по март на реализацию маткапитала израсходовали 88,4 млрд рублей, сообщили в Счетной палате

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число обращений за распоряжением материнским капиталом с января по март 2023 года увеличилось на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда за январь - март 2023 года.

"Количество обращений за распоряжением средствами материнского (семейного) капитала выросло на 153,55 тыс. (на 38,4%). В 2023 году, как и в прошлом году, наблюдается рост распоряжений данными средствами на получение образования ребенка. Так, в I квартале 2023 года за использованием средств по данному направлению обратились на 17,08 тыс. семей (на 29%) больше, чем в этот же период 2022 года", - говорится в документе.

Как отметили в Счетной палате, с января по март этого года на реализацию маткапитала израсходовано 88,4 млрд рублей (16,2% показателя), что на 3,9 млрд рублей (на 4,3%) меньше расходов за аналогичный период 2022 года. Снижение связано с изменением потребностей семей с детьми. Так, количество обращений по направлению "Улучшение жилищных условий" (которое является наиболее дорогостоящим) уменьшилось на 26,7 тыс., при этом на 17,1 тыс. выросли обращения на получение образования ребенка.

Согласно данным аналитической записки, в связи с рождением первого ребенка в I квартале 2023 года выдано 121,74 тыс. сертификатов (53,1% общего количества выданных сертификатов за этот период). Заявления о распоряжении маткапиталом подали 75,2 тыс. семей с одним ребенком, из которых 98,4% поданы в целях использования средств на улучшение жилищных условий.

Отмечается, что ежемесячную выплату за счет средств маткапитала в этом году получают на 19,7% семей больше, чем в этот же период 2022 года. Всего по состоянию на 1 апреля 2023 года с начала реализации программы маткапитала государственные сертификаты получили 13,065 млн семей с детьми, обратились за использованием средств 12,3 млн семей (94,3%).