В Киевской области раскольники из ПЦУ пытаются захватить кафедральный собор УПЦ

Присутствующие на месте работники территориальных центров комплектования раздают повестки верующим УПЦ, уточнили в Союзе православных журналистов Украины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) при попустительстве сотрудников полиции пытаются захватить Спасо-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

"В Белой Церкви прямо сейчас захватывают Спасо-Преображенский кафедральный собор. <...> Полиция продолжает постепенно запускать рейдеров на территорию возле собора. Прихожане поют молитвы и стоят на защите своей святыни. По периметру всей территории находятся активисты ПЦУ, которые следят за тем, чтобы никто из верующих УПЦ не мог попасть в собор", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Уточняется, что присутствующие на месте работники территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы - прим. ТАСС) раздают повестки верующим УПЦ, отстаивающим храм.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.