4 июля, 23:21

На юге Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за ветра

В Ольском районе существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня

ТАСС, 5 июля. Спасатели объявили в среду экстренное предупреждение на юге Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 5 июля", - рассказали в центре.

Там уточнили, что в Ольском районе, который территориально охватывает почти всю южную часть региона, существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

По данным синоптиков, в течение дня в регионе ожидается юго-западный ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас в Ольском районе дует слабый ветер, осадков нет, пасмурно. Температура воздуха составляет плюс 13 градусов. 

Теги:
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