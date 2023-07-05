На Камчатке шлейф пепла распространился на 95 км от вулкана Шивелуч

Явление может представлять опасность для авиации

ТАСС, 5 июля. Шлейф повторно поднятого (ресуспендированного) пепла распространился на 95 км от вулкана Шивелуч на Камчатке.

Явление представляет опасность для авиации, сообщил в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 95 км на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок. Вулкан расположен на расстоянии 50 км к северу от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

Вулканологи отметили, что продолжается взрывное извержение вулкана Ключевской. Фонтаны лавы наблюдаются в ночное время, у вулкана глубокий кратер. Небольшие облака пепла над Ключевским зафиксировали накануне вечером.