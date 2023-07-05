5 июля, 00:16

На Камчатке шлейф пепла распространился на 95 км от вулкана Шивелуч

Явление может представлять опасность для авиации

ТАСС, 5 июля. Шлейф повторно поднятого (ресуспендированного) пепла распространился на 95 км от вулкана Шивелуч на Камчатке.

Читайте также
Выбросы пепла из вулканов Курил и Камчатки могут достичь 10 кмНа Камчатке вулкан Шивелуч повторно за трое суток выбросил столб пепла на высоту 3 кмПутин поручил поддержать Камчатку в ликвидации последствий извержения Шивелуча

Явление представляет опасность для авиации, сообщил в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 95 км на восток - юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок. Вулкан расположен на расстоянии 50 км к северу от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

Вулканологи отметили, что продолжается взрывное извержение вулкана Ключевской. Фонтаны лавы наблюдаются в ночное время, у вулкана глубокий кратер. Небольшие облака пепла над Ключевским зафиксировали накануне вечером. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация