В пяти регионах ДФО ожидаются пожары из-за аномальной жары

Речь идет о Магаданской и Амурской областях, Якутии, Камчатском и Хабаровском краях

ТАСС, 5 июля. Аномальная жара, грозящая серьезными природными пожарами на больших площадях, зарегистрирована на этой неделе в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, сообщили журналистам во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

"На текущей неделе в Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях стоит аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов. Такая ситуация повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в этих регионах", - рассказали в институте.

Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров с учетом чрезвычайного пятого класса пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Башкирии, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Волгоградской, Архангельской и Мурманской областей.