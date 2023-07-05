Рослесинфорг сообщил об увеличении площади ленточных боров в РФ за 10 лет на 4 тыс. га

Уникальная лесная экосистема существует только в России на территории трех регионов - в Новосибирской области, Забайкалье и Алтайском крае, подчеркнули в ведомстве

ТАСС, 5 июля. Площадь уникального вида лесов - ленточных боров - выросла в России за 10 лет на 4 тыс. га за счет посадок в Алтайском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Площадь ленточных боров за десять лет увеличилась на четыре тысячи гектаров. Это одна из пяти самых малочисленных групп лесов на территории России - сегодня их совокупная площадь равна 1,14 млн гектаров. Уникальная лесная экосистема существует только в нашей стране на территории трех регионов - в Новосибирской области (115,1 тыс. га), Забайкалье (9,2 тыс. га) и Алтайском крае (1,015 млн га) - именно последний обеспечил рост "зеленых лент" за счет высадки саженцев этой породы, выращенных в специальных питомниках", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, уникальные реликтовые ленточные боры имеют особый статус - их сохраняют и восстанавливают особенно тщательно. В них запрещена практически любая хозяйственная деятельность. Нельзя добывать полезные ископаемые, песок или мрамор, строить дороги и любые другие инфраструктурные объекты. Для местного населения и туристов такие леса являются традиционным местом отдыха, сбора ягод, грибов и лекарственных трав. Получив разрешение местных властей, можно собирать валежник и заготавливать древесину для собственных нужд. При необходимости лесничие назначают выборочные рубки или рубки ухода, удаляя из леса деревья, мешающие росту главных пород.

"Боры оказывают смягчающее действие на климат - над лесными лентами чаще, чем в других районах, скапливаются облака, а вблизи лент выпадает примерно на 50 мм больше осадков, чем на безлесных участках, что свидетельствует об очевидности сохранения влаги такими лесами. Помимо этого, ленточные боры выполняют важнейшие ветро-пылезащитные функции, предотвращая разрастание пустыни, которая надвигается на Россию с территории Казахстана", - подчеркнули в Рослесинфорге.

О борах

Уникальные реликтовые боры образовались более 15 тыс. лет назад. Как правило, тянутся такие леса по берегам рек линиями шириною от 5 до 40 км и резко контрастируют с окружающим безводным степным ландшафтом. Такие леса отчетливо видно из космоса и на географических картах. Они выглядят как несколько темно-зеленых почти параллельных друг другу полос или ленточек. Поэтому такие леса были названы ленточными. Длина самой большой ленты - более 240 км.

Объясняется строго геометрическое, линейное расположение этих лесных массивов по-разному. Согласно "ледниковой" версии они занимают траншеи, которые были прорыты ледником много тысяч лет назад. Когда ледники стали таять и отступать, ложбины стали заполняться песками, которые заросли неприхотливой сосной. Другая возможная причина - ветра. Мощные потоки воздуха выдували траншеи и ложбины, а со временем их заносило песком.