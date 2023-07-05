Ремонт 200-км участка сухопутного коридора в Крым намерены завершить к октябрю

В восстановительных работах задействовали более 400 человек и около 220 единиц техники, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области рассчитывают на завершение в конце третьего квартала 2023 года ремонта 200-километрового участка сухопутного коридора в Крым, проходящего по территории региона и соседней Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сейчас круглосуточно идут работы по расширению до четырех полос участка дороги от Мелитополя до пункта пропуска "Джанкой". Это 200 км по территориям Херсонской и Запорожской областей. В работах задействованы более 400 человек и около 220 единиц техники. Такое количество должно позволить завершить ремонт уже к концу третьего квартала", - сказал Сальдо.

Он добавил, что "на 500-метровом участке возле автомобильного пропускного пункта "Джанкой" расширение дороги до четырех полос практически завершено".

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. Он остается безопасным для водителей, при этом трафик постоянно растет.