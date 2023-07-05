Синоптик предупредила о сохранении жаркой погоды в Хабаровском крае

По словам начальника отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галины Брынцевой, высокие температуры в центральной и в южной части региона ожидаются до 10 июля

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Высокие температуры в Хабаровском крае будут сохраняться до 10 июля, а на севере региона - дольше, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

"На территорию Хабаровского края влияние оказывает перенос тепла с континентальной части Азии в северном направлении. Температуры 25-30 градусов в центральной и в южной части ожидаются до 10 июля. Далее прогнозируется смена погодных условий", - сказала Брынцева. В Хабаровске в среду ожидается до 28 градусов тепла.

Влияние тепла сильно сказалось на северных районах края: в Аяно-Майском и Охотском районах вдали от побережья фиксируются температуры 25-35 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы. Такие температуры сохранятся, возможно, до середины июля. На побережье температура воздуха держится у отметки примерно в 17 градусов. "Для континентальной части северных районов такое тепло обычно устанавливается позже, в июле, сейчас же высокие температуры наблюдаются с третьей декады июня. Период длительный, что нехарактерно", - отметила собеседница агентства.

На севере края фиксируются лесные пожары, охваченная огнем площадь, по данным на утро среды, составила 30,8 тыс. га, и в основном все очаги регистрируются именно в Аяно-Майском и Охотском районах. Они возникли от гроз и находятся в десятках и сотнях километрах от населенных пунктов. Ведутся работы по тушению огня.

В целом по краю, за исключением северных территорий, температура воздуха сейчас на 1-2 градуса выше нормы, уточнила Брынцева.