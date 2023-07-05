5 июля, 02:48

В Туве установили круглосуточный пост с дезинфекцией на месте очага сибирской язвы

Его разместили в Барун-Хемчикском районе республики

ТАСС, 5 июля. Контрольно-пропускной пост с дезинфекционным барьером установили в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва, где была выявлена сибирская язва.

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Об этом сообщила в среду пресс-служба Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

"Инспекторы Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции и ветеринарной службы обеспечили работу круглосуточного контрольно-пропускного поста с дезинфекционным барьером. Пост размещен на дороге, ведущей из эпизоотического очага сибирской язвы в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва", - говорится в сообщении.

30 июня стало известно, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. Региональная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. 

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