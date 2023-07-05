На ВЭФ обсудят предложения студентов по улучшению архитектуры дальневосточных городов

Форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Предложения студентов дальневосточных вузов по улучшению архитектуры городов Дальнего Востока обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"В рамках ВЭФ у нас каждый год молодежный трек крепчает, мы считаем, что вообще Дальний Восток - это территория молодых, здесь молоды люди в любом возрасте. <…> У нас в архитектуру Восточного экономического форума зашито много мероприятий, посвященных городам, посвященных развитию городской среды. Давайте в рамках ВЭФ подумаем, какое делать совместное мероприятие или вашу презентацию, <…> мы с удовольствием включим в программу", - сказал Чекунков.

Руководитель студенческого архитектурного бюро ДВФУ Анастасия Гончарук сообщила, что студенты хотят помогать стране и разработать практические решения по восстановлению новых территорий. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что на этих территориях, в первую очередь, необходимо восстанавливать среду для жизни.

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие, ходе работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.