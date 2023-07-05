Аналог Zara Home и H&M Home выйдет на рынок России осенью

Управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова отметила, что в ближайшие два года бренд откроет в РФ и СНГ до 50 магазинов

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Российский аналог Zara Home и H&M Home - Redecoro - выйдет на рынок РФ осенью 2023 года. В ближайшие два года планируется открытие до 50 магазинов в России и СНГ, сообщила ТАСС в среду управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

"До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис". В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ", - сказала она.

По словам Кондаковой, осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. В дизайне коллекции сочетаются элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля. Бренд ориентируется на средний ценовой сегмент, его особенностью станет технологичность и цифровизация. Продукция заказывается на фабриках в России, Турции, Индии и Китая. На многих из них изготавливается ассортимент Zara Home и H&M Home, пояснили в компании.

"Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире", - пояснила собеседница агентства.

Redecoro - российская сеть технологичных магазинов, основанная весной 2023 года в Москве. Инвестор проекта - Сбер.

Как ранее сообщалось, некоторые зарубежные компании объявили о приостановке работы в России из-за западных санкций, введенных из-за спецоперации на Украине. Среди брендов, прекративших работу в РФ, оказались Zara Home и H&M Home.