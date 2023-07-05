В Приморье откроют ускоренные курсы подготовки медсестер

По словам главы региона Олега Кожемяко, в зону боевых действий из края должно отправиться 120 медсестер, врачей

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Ускоренные курсы подготовки медсестер будут организованы в Приморье, это позволит увеличить количество специалистов среднего звена, необходимых в том числе для бойцов специальной военной операции, сообщил в среду губернатор края Олег Кожемяко на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Мы приняли сейчас решение как раз по среднему звену сделать ускоренные такие курсы выпуска медсестер, где обучение будут проходить не два [года] и шесть [месяцев], а год и один месяц. Это даст возможность увеличить количество именно среднего звена, которое нужно, именно сестры ухода, то есть помимо всего мы в системе СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) <…> начали открывать отделения сестринские, и там можно получить уже младшему персоналу дообучение", - сказал Кожемяко.

Он уточнил, что на контрактную службу записались 225 человек со средним профессиональным образованием из Приморья, из высших учебных заведений - 69.

"Это большая помощь и поддержка нашим войскам, правильная организация работы, в том числе среди высших учебных заведений, позволит привлечь людей с <…> инженерными способностями, которые, в том числе, очень нужны. <…> То, что касается медсестер, у нас вообще из края должно отправиться 120 медсестер, врачей в зону боевых действий. Сейчас уже отправляем партиями, 19 человек уже подписали контракт", - сказал Кожемяко.