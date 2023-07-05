Трутнев призвал уделить особое внимание безопасности на ВЭФ из-за противников России

В работе форума планируется участие руководства страны, а также глав иностранных государств

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Необходимо уделить особое внимание организации безопасности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по подготовке к форуму во Владивостоке.

"У нас есть противники, мы об этом знаем. Особое внимание необходимо уделить мерам безопасности. Мы, как всегда, готовимся к тому, чтобы форум прошел на высоком уровне, чтобы он принес пользу Дальнему Востоку, нашей стране", - заявил Трутнев.

"Восточный экономический форум определяет не только тренды развития Дальнего Востока, но и всего макрорегиона на ближайший год", - добавил он.

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в период подготовки и проведения ВЭФ, который состоится во Владивостоке 10-13 сентября, стали основными вопросами обсуждения в ходе заседания оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, который состоялся во вторник. Первый замглавы ведомства Александр Горовой отметил сложность геополитической ситуации и обозначил, что это создает дополнительные риски и налагает особую ответственность по обеспечению безопасности международного мероприятия.

ВЭФ проводится в Приморье ежегодно. Его цель - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие, на обновлении дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.

В работе форума планируется участие руководства страны, глав иностранных государств, руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей средств массовой информации.