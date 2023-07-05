Трутнев предложил менять проректоров тех вузов, где нет патриотического движения

По словам полпреда президента России, патриотические объединения должны быть в каждом учебном заведении страны

ТАСС, 5 июля. Проректоры по воспитательной работе в высших учебных заведениях могут быть заменены в случае, если в этом учебном заведении не будет организовано патриотическое движение. Об этом в среду заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

"У нас сейчас есть такая должность - проректор по воспитательной работе. Я их сегодня, по-моему, вечером соберу и задам вопрос, как они работают. И я скажу честно: для меня существуют ли патриотические объединения в вузе, будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора", - сказал Трутнев.

По его словам, патриотические объединения должны быть в каждом учебном заведении России. Эту тему Трутнев обсудит с ректором ДВФУ Борисом Коробцом, а также с Минобразованием и Минобороны.

"Коллеги сказали, что у нас самый большой патриотический центр на Дальнем Востоке. Из 7 тыс. приема на курс - 70 человек. Это 1%, которые будут знать, что такое военное дело. Мне кажется, что здесь надо что-то менять. Мне кажется 1% - это не то, что сейчас нужно нашей стране", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что 1% - это те люди, которые выбрали военную специальность и будут учится в ДВФУ на офицера Вооруженных сил РФ. Остальные студенты должны быть привлечены к патриотическому движению.