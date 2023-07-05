В Приморье из-за циклона ожидаются волны до 4 м

Погодные условия могут представлять опасность для судоходства

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Волны высотой до 4 м ожидаются на востоке залива Петра Великого в Приморье, что может представлять опасность для судоходства, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"Высота волны больше говорит об опасности судоходства", - сказал Чулков, уточнив, что волны увеличатся до опасных значений ночью на востоке залива.

Чулков разъяснил, что регион находится во власти глубокого циклона, который с утра оказывает влияние на южные районы, ветер усилился до 20 м/с. В течение дня дожди продолжат распространяться на южную половину края, их интенсивность будет увеличиваться. За период прохождения циклона ожидается выпадение 40-70% месячной нормы осадков.

Из-за циклона повышена штормовая готовность в пунктах базирования Тихоокеанского флота в Приморье - усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания. Экипажи кораблей круглосуточно следят за гидрометеорологической обстановкой и за развитием циклона. Корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы.

Днем в четверг циклон переместится к проливу Лаперуза, его влияние на погоду Приморья ослабеет. В южной половине края дожди прекратятся, только на севере останутся небольшие и умеренные.

"С завтрашнего дня до конца недели будет спокойно. После дождливой рабочей недели погода в Приморском крае наладится, осадков не предвидится", - добавил Чулков, уточнив, что в удаленные от моря континентальные районы вернется жара до плюс 33 градусов, а на побережье не исключены туманы.