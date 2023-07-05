В Севастополе отменили мероприятия "Морской недели России"

Проводить их не будут по соображениям безопасности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Морская неделя России - 2023" в Севастополе отменена по соображениям безопасности. Об этом сообщил ТАСС руководитель Международного морского бизнес-форума Алексей Малько.

"В этом году мероприятия "Морской недели России" в Севастополе, включающие десятый Международный морской бизнес-форум и четвертый Севастопольский военно-морской салон, проводить не планируем по соображениям безопасности. Будем надеяться на возможность их переноса на следующий год с учетом складывающейся обстановки", - сказал Малько.

Ключевыми мероприятиями "Морской недели" являются Международный морской бизнес-форум (SIMBF) и Севастопольский военно-морской салон. Среди главных тем деловой программы форума - судостроение, кораблестроение и судоремонт, государственные контракты и гособоронзаказ, геополитика Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов, морское и прибрежное разминирование.

Предыдущие "Морская неделя России" и III Севастопольский военно-морской салон состоялись в Севастополе в октябре 2021 года. В акватории Севастопольских бухт была представлена выставка новейших кораблей, судов, катеров и яхт. Базовые причальные сооружения салона расположились на Минной стенке порта.