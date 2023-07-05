Международные игры "Дети Приморья" планируют сделать ежегодными

Мероприятия будут зимние и летние

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Международные игры "Дети Приморья", которые проходят со 2 по 6 июня во Владивостоке, станут ежегодными. Об этом сообщил журналистам в среду глава региона Олег Кожемяко.

"Мы решили такие игры проводить ежегодно, они будут зимние и летние. Будем расширять - у нас около 200 человек было с освобожденных территории, были из двух провинций Китая, была большая команда из Белоруссии, побеждали сильнейшие", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что детям участие в таких соревнованиях дает возможность проверить свои силы и получить новые впечатления от поездки к Тихому океану, а также, завести новые знакомства.

Первые международные спортивные игры "Дети Приморья" проходят со 2 по 6 июня во Владивостоке с участием 1,5 тыс. спортсменов в возрасте до 16 лет из различных регионов России, в том числе 200 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спортсменов из Белоруссии и Китая. Участники соревнуются в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, легкой и тяжелой атлетике, боксе, самбо, спортивной борьбе, плавании, настольном теннисе, бадминтоне. Игры проводятся Минспорта РФ совместно с правительством Приморья и администрацией Владивостока.