В Москве в День семьи, любви и верности пройдут более 180 мероприятий

На территории музея-заповедника "Царицыно" пройдет концерт и церемония вручения медалей "За любовь и верность" супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 180 мероприятий пройдут в День семьи, любви и верности в столичных учреждениях культуры и парках. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. К празднику в столичных учреждениях культуры подготовили более 180 мероприятий. Москвичи и гости города смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть кинофильмы и концерты, а также посетить благотворительный фестиваль. Большинство программ будет доступно бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории музея-заповедника "Царицыно" пройдет концерт и церемония вручения медалей "За любовь и верность" супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет. Также различные праздничные мероприятия пройдут в усадьбе Кусково. В саду имени Н. Э. Баумана пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", а сад "Эрмитаж" совместно с храмом Успения Пресвятой Богородицы в Путинках приглашает на музыкальный фестиваль.