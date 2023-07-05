В ДНР открыли первый магазин продукции из Сахалинской области

Председатель правительства региона Евгений Солнцев отметил, что новые торговые точки будут появляться при наличии спроса

ШАХТЕРСК, 5 июля. /ТАСС/. Первый в Донецкой Народной Республике магазин с продукцией из Сахалинской области открылся в подшефном дальневосточному региону городе Шахтерске. Об этом сообщил журналистам председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

В магазине представлены безалкогольные напитки, рыбные консервы, вяленая рыба, печенье. "Мы открываем новый совместный проект, открываем магазин, первый магазин. Если торговля пойдет хорошо, то коллеги будут больше привозить продукции", - сказал Солнцев.

На открытии присутствовали власти ДНР и Сахалинской области. "Мы в магазине обсуждали транспортировку, как упростить логистику. Привезти сюда - 12 тыс. км. Поговорим с компанией РЖД, попробуем попросить упростить логистику сделать ее более дешевой", - добавил Солнцев, уточнив, что новые торговые точки с дальневосточной продукцией будут появляться в ДНР при наличии спроса.

Как уточнил журналистам председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, дальневосточный регион заинтересован в расширении номенклатуры продукции магазина и будет помогать подшефному городу республики в развитии этого бизнеса.

Также главы правительств ДНР и Сахалинской области осмотрел восстанавливаемые в городе силами региона-шефа объекты, в частности, детские сады, школы искусств, стадионы, МФЦ.

В июне 2022 года было подписано соглашение, по которому Сахалинская область участвует в восстановлении Шахтерска и берет шефство над городом. В этом году запланированы работы на 26 объектах: стадионах, детсадах, школах и школах искусств, инженерной инфраструктуре.