На Байкале откроют турмаршрут с посещением старинного маяка и затопленных участков КБЖД

Протяженность всего пути составит 12 км

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Затопленные участки Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) - памятника инженерного искусства - и 120-летний маяк, единственный сохранившийся на Байкале, станут локациями нового туристического маршрута, который готовится открыть ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Об этом сообщила в среду журналистам на пресс-конференции заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ Екатерина Сливина.

"[Маршрут] будет состоять из двух частей - короткого, доступного и более длинного по лесистой части с выходом на Ангару к местам, где сохранились участки затопленной КБЖД. Также он будет проходить мимо церкви на горе и маяка, который является памятником архитектуры. Это единственный сохранившийся маяк на Байкале. Он не работает, но он пользуется спросом у туристов", - сказала Сливина.

Маршрут будет проходить в районе поселка Порт Байкал с подъемом наверх, с возвышенности туристам откроется вид на Байкал и на исток реки Ангары. Протяженность всего пути составит 12 км. Как сообщил журналистам директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов, в этом году маршрут начнут обустраивать при поддержке Сбербанка. Планируется сделать навигацию, смотровую площадку, входную группу. Обустройство всего пути рассчитано на три года, в этом году планируется открыть для туристов первые 5 км.

КБЖД - памятник инженерного искусства длиной 94 км, включающий в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок. Дорога проходит вдоль южного берега озера Байкал. Изначально КБЖД была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, курсируют электрички.

Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России.