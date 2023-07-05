Более 550 детей из белгородского приграничья отправят на отдых в Крым и Ярославль

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, 419 человек поедут в Крым и 140 в Ярославль

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Более 550 детей из приграничных районов Белгородской области отправят на летний отдых в Крым и Ярославль. Об этом в среду сообщил в "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"550 наших детей отправляются в загородные лагеря в другие регионы: 419 - в Крым и 140 детей отправятся в Ярославль - это стало возможным благодаря приглашению глав регионов Сергея Аксенова и Михаила Евраева. От имени всех родителей благодарю наших коллег, наших друзей за постоянную помощь и внимание к нашим детям", - написал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, речь идет о детях из приграничных районов Белгородской области, их отправка состоится 5 июля. "Надеюсь, что мальчишки и девчонки наберутся новых впечатлений и получат большое удовольствие от посещения Крыма и Ярославской области", - добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что, начиная со следующей смены и до 1 июня 2024 года, детей, проживающих в населенных пунктах Белгородской области, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы, будут отправлять на отдых в лагерь "Бригантина" в Евпатории.