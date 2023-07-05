"Новые люди" рассказали о подготовке законопроекта о праве москвичей накладывать вето

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, партия разработает законопроект о праве жителей Москвы накладывать вето на проекты благоустройства простым большинством голосов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Партия "Новые люди" разрабатывают законопроект, которым предлагается дать право жителям Москвы накладывать вето на проекты благоустройства простым большинством голосов. Об этом написал в среду в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Новые люди" разработают законопроект о праве жителей районов Москвы накладывать вето на проекты благоустройства простым большинством голосов. Только так можно сделать жизнь комфортной не только для подрядчиков и чиновников, но и для самих москвичей", - отметил парламентарий.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы у граждан была возможность отказаться от навязываемых работ в их районах.