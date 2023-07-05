На севере Москвы разметили временные велополосы

Временную разметку нанесли на улицах Зорге, Панфилова и Новопесчаной

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Временную разметку для передвижения велосипедистов и пользователей самокатов нанесли на улицах в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"В Северном [административном] округе нанесли новую временную разметку для велосипедистов и пользователей самокатов на улицах Зорге, Панфилова, Новопесчаной", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ЦОДД, сеть новых велополос в районах Хорошевский и Сокол позволяет обеспечить доступность районов к транспортным объектам: доехать на велосипеде можно от станций МЦК Панфиловская и Зорге к станциям метро Полежаевская и Хорошевскому шоссе, а также к Ленинградскому проспекту и станции метро "Сокол". Велополосы на улице Панфилова подходят к МЦК Стрешнево и далее к веломаршруту "Зеленое кольцо" в Войковском районе.

"С начала сезона в САО появились новые временные велополосы. Общая их протяженность в округе составит порядка 6 км, сегодня уже готово 5 км. Скоро новую велополосу обустроят на Песчаной улице", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе.

Всего в этом году в Москве обустраивают 70 км велополос, из них 60 км - во временной разметке, заключили в ЦОДД.