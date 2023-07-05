В Москве появилась зарядная станция для электромобилей на отечественном ПО

Мэр города Сергей Собянин отметил, что устройство может заряжать одновременно три электромобиля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичная компания разработала зарядную станцию для электромобилей, об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей. Проект полностью отечественный - от компонентов до ПО. Станция может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что станции предназначены для установки на городских объектах, в спальных районах и коттеджных поселка. Кроме того, станция оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

В публикации уточняется, что столичное предприятие сможет выпускать более 500 устройств в год. Мэр также напомнил, что в рамках городской программы развития электротранспорта "Энергия Москвы" с 2020 года было установлено 212 зарядных станций.