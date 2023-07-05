В Геническе запустили дренажную систему водоотведения для контроля уровня грунтовых вод

В пресс-службе местной администрации отметили, что такое решение поможет избежать затоплений

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Первую дренажную систему водоотведения запустили в Геническе, идут работы к запуску второй. Это позволит контролировать уровень грунтовых вод и избежать затоплений в городе, сообщили в среду в пресс-службе местной администрации.

"Генической администрацией совместно с ГУП "Бассейновое управление водных ресурсов Херсонской области" была запущена одна городская дренажная система, которая позволит контролировать уровень грунтовых вод и избежать затоплений в Геническе. Специалистами генического эксплуатационного участка проведена замена насоса, водозаборных труб, электрооборудования и других элементов дренажной системы. Идут подготовительные работы к запуску второй дренажной системы", - рассказали в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в украинский период система ЖКХ в Херсонской области разрушалась, средства в ее модернизацию практически не вкладывались. Он добавил, что регион получит из федерального бюджета беспроцентный кредит на сумму 2 млрд рублей на модернизацию всей технологической цепочки жилищного хозяйства.