5 июля, 06:30

На Украине сообщили, что радиационный фон в стране соответствует норме

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее сообщил, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Укргидрометцентр сообщил в среду, что радиационный фон на всей территории Украины соответствует норме.

"Уровень радиации на утро 5 июля находится в норме по всей Украине", - приводит данные гидрометцентра издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Вечером во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию, сообщил, что Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. 

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