Москвичей предупредили о грозе с дождем после полудня 5 июля

По прогнозам синоптиков, возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гроза с дождем и усилением ветра ожидаются местами в Москве после полудня и до конца дня, жителям и гостям города рекомендуется в непогоду не укрываться под деревьями. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными в непогоду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать под ними автомобили.