5 июля, 06:30

Москвичей предупредили о грозе с дождем после полудня 5 июля

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По прогнозам синоптиков, возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гроза с дождем и усилением ветра ожидаются местами в Москве после полудня и до конца дня, жителям и гостям города рекомендуется в непогоду не укрываться под деревьями. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными в непогоду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать под ними автомобили. 

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© Информационное агентство ТАСС
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