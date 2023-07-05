В павильоне "Физкультура и спорт" на ВДНХ в Москве завершился ремонт

В рамках работ, в частности, установили дубовые двери в латунной окантовке, а также покрыли декоративной штукатуркой стены

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы завершились в павильоне №27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ в Москве. Здесь установили современные системы вентиляции, водопровод, электросеть, а также воссоздали по чертежам входные двери, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Ремонт начался в июне 2022 года. <...> Пластиковые окна заменили на стеклопакеты, выполненные в историческом стиле. По такому же принципу оформили воссозданные по чертежам три входные двери с остеклением. Они сделаны из натурального дуба, поскольку этот материал энергоэффективен, долговечен и удобен в эксплуатации", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что на первом этаже в главном зале установили дубовые двери в латунной окантовке. Стены покрыли декоративной штукатуркой. Кроме того, мраморное обрамление в большом зале на первом этаже отреставрировали, а также отмыли роспись под куполом внутри павильона. Лестницу на второй этаж выложили гранитом, а старый пол - натуральным паркетом.

В материале напомнили, что в марте 2023 года завершился ремонт фасадов павильона. По всему периметру установили архитектурно-художественную подсветку. Она представляет собой длинные светильники с холодным освещением. Раньше здание подсвечивалось только фонарями, установленными на крыше, которые тоже отремонтировали.

Павильон № 27 построили в 1940 году, в 1941 году в нем разместили экспозицию "Литовская, Латвийская и Эстонская ССР". Свое нынешнее название он получил в 1954 году во время реконструкции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В экспозиции павильона "Физкультура и спорт" в 1954-1958 годах были представлены спортивные достижениях в колхозах и совхозах, а также выдающиеся результаты спортсменов, участвовавших в соревнованиях в СССР и других странах. С 1967 года до конца 1980-х годов в павильоне работал спортивный зал для работников ВДНХ, рядом был устроен небольшой стадион с трибунами, который модернизировали весной 2014 года. В 1990-х годах экспозицию упразднили, павильон не работал. С 2005 года помещение использовали в качестве склада. В 2014 году здесь был выполнен капитальный ремонт, в здании открыли тренажерный зал. С 2020 года здание не эксплуатировали.