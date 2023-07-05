Прихожане УПЦ не могут попасть на службу в Киево-Печерскую лавру из-за ограничений властей

Согласно новым правилам, вход на территорию заповедника разрешен с 09:00 до 18:00 через ворота обители, ранее территория монастыря была открыта с 05:30 до 20:00

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены под дождем ожидать у ворот Киево-Печерской лавры возможности попасть на утреннюю службу, так как со среды власти ограничили время посещения монастыря. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

По данным организации, прихожане с самого утра, несмотря на плохую погоду, собрались у входа и ожидают возможности пройти на территорию обители.

Накануне музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" ограничил время доступа в расположенный на его территории монастырь канонической церкви. Согласно новым правилам, вход и выход людей, а также въезд и выезд транспортных средств на территорию лавры разрешен с 09:00 до 18:00 через ворота обители. До сих пор территория монастыря была открыта для посещений с 05:30 до 20:00. В УПЦ назвали это решение незаконным, отметив, что оно мешает верующим приходить на утренние богослужения.