СМИ: во Франции ночью задержали 16 человек в связи с беспорядками

Всего с начала беспорядков 27 июня было задержано более 3,6 тыс. человек

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали 16 человек в ночь на среду в связи с беспорядками, масштабы которых существенно снизились по сравнению с последними днями. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на данные МВД страны.

Телеканал отмечает, что из 16 задержаний семь произошли в Париже и ближайших пригородах. Отмечается, что уже вторую ночь подряд насилие в стране идет на спад - в ночь с понедельника на вторник, например, был задержан 81 человек, тогда как в ночь на понедельник произошло 157 задержаний, а в ночь на воскресенье - 719. Всего же с начала беспорядков 27 июня было задержано более 3,6 тыс. человек, по меньшей мере 380 участников беспорядков заключены под стражу, часть из них уже приговорена к тюремному заключению.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами коммун, пострадавших от погромов, заявил, что пик беспорядков пройден. С 27 июня были сожжены 6 тыс. автомобилей, было зарегистрировано выше 12 тыс. поджогов мусорных баков, от действий вандалов пострадали свыше 1,1 тыс. зданий. Также было зафиксировано около 270 нападений на комиссариаты полиции и казармы жандармерии, более 800 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.