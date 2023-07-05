Активисты "Московского долголетия" собрали более 2,5 тыс. книг для участников СВО

За две с половиной недели в акции приняли участие около 1 тыс. жителей Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. книг для военнослужащих, находящихся на лечении в столичных военных госпиталях, собрали в рамках акции "Поделись теплом" в центрах московского долголетия, сообщили в среду на портале мэра Москвы.

"Акция "Поделись теплом" - одна из самых важных инициатив участников проекта "Московское долголетие". Сбор книг для мини-библиотек в военных госпиталях стал уже третьим ее этапом. В этот раз горожане решили поддержать военнослужащих, которые находятся на лечении и проходят реабилитацию в военных госпиталях. Активисты проекта "Московское долголетие" собрали более 2,5 тыс. книг для участников СВО", - приводятся в материале слова главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он добавил, что участники проекта ответственно подошли к подбору произведений - многие книги когда-то помогли им самим в трудные моменты жизни. За две с половиной недели в акции приняли участие около 1 тыс. москвичей. Вместе с книгами они передавали открытки и письма поддержки, а также писали пожелания скорейшего выздоровления.

Благотворительная акция "Поделись теплом" для поддержки военнослужащих началась в декабре 2022 года по инициативе участников проекта "Московское долголетие". Ранее они уже отправили бойцам российской армии, участвующим в СВО, более 8,5 тыс. теплых вещей и 5 тыс. писем к Новому году, а также свыше 10 тыс. писем и сувениров к 23 февраля.