Почти 260 тыс. человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с начала года

Наибольшее количество гостей было в мае, когда макет увидели свыше 60 тыс. человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Посетителями павильона "Макет Москвы" на ВДНХ за первое полугодие 2023 года стали свыше 257 тыс. человек. Это почти на 40% выше аналогичного периода прошлого года, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ за первые шесть месяцев этого года посетили 257 679 человек. За аналогичный период прошлого года столицу в миниатюре посмотрели 185 338 человек, а 2020-го - 113 388 посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самое большое количество гостей было в мае - макет увидели более 60 тыс. человек.

"Основными гостями были школьники, чаще всего они посещали павильон во время каникул в феврале и марте. С наступлением лета туристический поток увеличился за счет гостей из регионов, они приезжают группами от 20 до 80 человек. Кроме того, возросло количество туристов из других стран", - привели в тексте слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Так, в составе иностранных делегаций павильон посетили представители Сирии, Ливана, ЮАР, Египта, Ирака, Казахстана, Зимбабве, Беларуси, а также сотрудники налоговых органов стран БРИКС и посольств Узбекистана и Республики Мьянмы. Кроме того, гостями павильона стали участники различных форумов и конкурсов, таких как "Россия - страна возможностей", Международная олимпиада по ментальной арифметике UAMAP-2023, "Туристический код моей страны, города, поселка, района" и другие.