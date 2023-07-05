В Краснодаре российская сеть "Каро" в сентябре 2023 года откроет кинотеатр на 1 тыс. мест

В пресс-службе "Каро" отметили, что во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или с фуд-корта торгового центра

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Площадка российской киносети "Каро" откроется в сентябре в ТРЦ "Галерея Краснодар". В мультиплексе расположатся восемь кинозалов, оснащенных уникальными для региона креслами-реклайнерами, общей вместимостью порядка 1 тыс. мест, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Каро".

"Площадка ведущей российской киносети "Каро" откроется в сентябре в ТРЦ "Галерея Краснодар". В "Каро 8 Краснодар" зрителей встретят современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания. В мультиплексе расположатся восемь кинозалов, оснащенных мягкими и единственными в Краснодаре креслами-реклайнерами, общей вместимостью порядка 1 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что особый дизайн и раскладывающийся механизм кресел как в бизнес-классе авиалиний позволит зрителям смотреть кино с исключительным комфортом. Во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или с фуд-корта торгового центра. При этом цена билета в кинотеатр будет соответствовать среднерыночной для стандартного формата. С момента открытия и до конца 2023 года запланировано проведение пяти крупных кинопремьер.

О сети кинотеатров "Каро"

Сеть кинотеатров "Каро", основанная в 1997 году, является одной из наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 31 современным мегаплексом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Кинотеатры "Каро" ежегодно посещают более 12 млн человек.