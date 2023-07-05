Три новых маршрута с посещением павильона "Здоровая Москва" появились на сервисе Russpass

Павильоны работают без выходных и предварительной записи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Три новых оздоровительных маршрута по столичным паркам с посещением павильонов "Здоровая Москва" появились в туристическом сервисе Russpass. На каждом из них москвичи смогут погулять и пройти медицинское обследование, сообщается в среду на портале мэра столицы.

"Три маршрута по зеленым парковым территориям и набережным предназначены для тех, кто предпочитает активный отдых и следит за своим здоровьем. Любители спорта могут устроить пробежку по парку "Сокольники", преодолев пятикилометровую дистанцию по специальным дорожкам. "Здоровая Москва. Беговой маршрут по "Сокольникам" пролегает через розарии и Сиреневый сад, мимо Золотого пруда, Фонтанной площади и других живописных мест. Второй маршрут "Здоровая Москва. Пешком по ВДНХ" - прогулка по аллеям и площадям главной выставки страны. По пути можно сделать остановку у старинных Каменских прудов, заглянуть в павильон "Макет Москвы" или музей ВДНХ", - говорится в сообщении.

Также тем, кто предпочитает передвигаться по столице на велосипеде, подойдет маршрут "Здоровая Москва. Велопрогулка по Парку Горького и "Музеону". Путешествие начинается в Нескучном саду и продолжается вдоль Пушкинской и Крымской набережных. Russpass предлагает во время каждой прогулки посетить ближайшие павильоны "Здоровая Москва". Они работают в Парке Горького, "Сокольниках", на ВДНХ и в других парках столицы без выходных и предварительной записи. Для посещения понадобятся паспорт и московский полис ОМС.