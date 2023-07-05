В парках Москвы впервые пройдет фестиваль национальных пород лошадей

Вход на все мероприятия будет бесплатным

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фестиваль национальных пород лошадей пройдет с 7 июля по 6 августа в пяти парках Москвы. Об этом в среду сообщается на портале мэра Москвы.

"Фестиваль посвятят конному достоянию России - на нем покажут 13 лучших представителей национальных пород лошадей. В течение пяти недель их можно будет увидеть в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", Дружбы и Измайловском. В каждом из них мероприятия будут проходить по три дня: с пятницы по воскресенье. Специально для фестиваля в парках организуют временные конные городки, площадки для показательных выступлений, зоны мастер-классов и других занятий", - говорится в публикации.

Вход на все мероприятия фестиваля будет бесплатным. Подробности программы на каждой из территорий есть на сайтах и официальных страницах парков и Кремлевской школы верховой езды в социальных сетях.