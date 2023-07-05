Около 120 тыс. молодых специалистов трудоустроились с помощью службы занятости в Москве

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с начала 2023 года более 35% таких соискателей трудоустроились в сферу услуг

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 120 тыс. молодых специалистов нашли работу при поддержке службы занятости населения города Москвы за 4,5 года. Большинство из них трудоустроились в сферу услуг, торговлю, гостинично-ресторанный бизнес, транспортно-логистическую отрасль, а также в IT-сектор, сообщила в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы предлагаем десятки тысяч вакансий во всех сферах для соискателей без опыта работы, в том числе с гибким графиком, дистанционным форматом работы, а также возможности оплачиваемых стажировок. Помимо этого, помогаем молодежи комплексно подготовиться к выходу на рынок труда. Для этого служба занятости разработала кастомизированные программы "Первая работа" и "Прокачай карьеру". Они позволяют пройти весь маршрут к успешному трудоустройству - от составления резюме, подбора вакансий и подготовки к собеседованию до профориентационного тестирования, индивидуальных консультаций с карьерными экспертами, тренингов и деловых игр, специализированных карьерных мероприятий и открытых отборов. Благодаря такому комплексному подходу за 4,5 года при поддержке службы занятости нашли работу около 120 тыс. молодых специалистов", - сказала она.

По ее словам, с начала 2023 года более 35% молодых специалистов трудоустроились в сферу услуг. Более 20% молодых специалистов предпочли оптовую и розничную торговлю и стали менеджерами по продажам и развитию бизнеса, мерчандайзерами, работниками торгового зала, продавцами-консультантами, кассирами, менеджерами по закупкам. Кроме того, каждый десятый нашел работу в транспортно-логистической отрасли. Также среди популярных направлений - сфера IT, телекоммуникаций и связи.

Она рассказала, что в центре занятости населения "Моя работа" для выпускников колледжей и вузов, которым не удалось получить первый профессиональный опыт еще во время учебы, разработан проект "Первая работа". Его участниками могут стать горожане в возрасте от 18 до 26 лет. В рамках проекта им предлагают адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также в подведомственные учреждения правительства Москвы.