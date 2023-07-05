Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

Как уточнили в кабмине, после окончания этой службы "они смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пенсионеры, относящиеся к силовым структурам и заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО), по ее окончании смогут получить пенсию в большем размере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как такие граждане завершат службу по контракту или по мобилизации, им может быть "назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа". Для этого потребуется подать рапорт в свое ведомство.

Как уточнили в кабмине, речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов России, службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также прокурорских работников и следователей.

Постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств, принятых в феврале 2023 года.