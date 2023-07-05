Во Франции магазины продлили сезон распродаж до августа из-за погромов

Движение предпринимателей страны ранее оценило убытки от погромов в более чем €1 млрд

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Магазины, участвующие в летних распродажах во Франции, продлили период скидок до 1 августа из-за погромов, происходивших на протяжении последней недели. Об этом заявила в среду в эфире телеканала France 2 министр-делегат Оливия Грегуар, отвечающая в правительстве за малые и средние предприятия, торговлю, ремесла и туризм.

"По просьбе коммерсантов мы разрешим им открыться в это воскресенье, чтобы они могли наверстать упущенное за минувшие выходные. Мы также продлим на неделю период распродаж, до 1 августа", - заявила она.

Летние распродажи в этом году во Франции должны были длиться с 28 июня по 25 июля. Традиция сезонных распродаж уходит корнями в XIX век, и до бума интернет-торговли в республике было разрешено организовывать период скидок не чаще двух раз в год на протяжении не более двух месяцев. Тем не менее с распространением интернет-магазинов, не скованных подобными правилами, а также довольно быстрого обновления линеек продукции в некоторых сферах, когда достаточное количество не успевает накопиться перед сезоном скидок, фиксированные периоды распродаж все чаще ставятся под сомнение. Исходя из этого, власти в 2019 году решили сократить летние и зимние распродажи до четырех недель, чтобы подстегнуть интерес покупателей.

Движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило убытки от погромов в более чем €1 млрд. По словам министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэра, участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране.