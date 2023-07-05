СМИ: в затонувший батискаф "Титан" во время погружения в 2018 году попала молния

По словам главы компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, в результате удара молнией пострадало более 70% оборудования аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Батискаф "Титан", который затонул в Атлантике, был серьезно поврежден после попадания в него молнии во время пробного погружения в 2018 году. Об этом во вторник сообщил портал insider.com со ссылкой на полученное интервью главы компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, которое он дал задолго до своего последнего погружения.

"К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар [молнии] <...>, вероятно, полностью вывел бы нас из строя <...>. Всего за пару дней мы смогли заменить все эти [поврежденные] компоненты", - приводит портал слова Раша из интервью, ранее размещенного в YouTube, но которое было удалено сразу после катастрофы. По словам Раша, в результате удара молнии "более 70% [оборудования] аппарата" пострадало.

Ранее газета The New York Times отмечала, что Раш неоднократно пренебрегал правилами безопасности, несмотря на предостережения экспертов. В 2019 году во время погружения в районе Багамских островов один из специалистов услышал треск внутри батискафа, о чем сообщил Рашу, однако тот продолжил брать пассажиров в экспедиции.