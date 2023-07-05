ТНТ покажет новый сериал о семье Букиных

В нем будет 10 эпизодов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга выйдет на канале ТНТ в следующем телесезоне. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал "Букины" о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин", - говорится в сообщении.

В сериале "Букины" будет 10 эпизодов.

В центре сюжета - уже знакомая зрителям семья Букиных из Екатеринбурга. "Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась. Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная - в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная - как и наши герои", - привели в пресс-службе слова исполнителя роли главы семьи Букиных - Виктора Логинова.

Производством проекта занимается телеканал ТНТ совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян" ("Бедный олигарх", "Ресторан по понятиям").