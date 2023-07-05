Володин призвал сохранять память о героях Курской битвы

По словам председателя Госдумы, необходимо сделать все, чтобы "наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Память о героях Курской битвы необходимо сохранить, а потомки должны помнить, какой ценой завоевана Победа. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что начавшаяся 5 июля 1943 года Курская битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

"Пятьдесят дней и ночей наши солдаты и офицеры - деды и прадеды - бились с немецко-фашистскими захватчиками. Победа в сражении навсегда похоронила планы гитлеровской Германии перейти в наступление, обеспечила преимущество Советской армии и проложила путь к Великой Победе. Наш долг - сделать все, чтобы память о героях Курской битвы жила, а наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.