В Бурятии прогнозируют сохранение дождливой погоды

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в некоторых районах уже подтоплены участки дорог, вода вышла на пойму

ТАСС, 5 июля. Дожди в Бурятии продолжатся в течение ближайшей недели. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"5 июля влияние южного циклона вызовет дожди различной интенсивности, временами сильные и очень сильные. 6 июля осадки продолжатся. 9-10 июля смещение атмосферного фронта вызовет ухудшение погоды, дожди, грозы, порывистый ветер, понижение температурного фона", - сообщили в ведомстве.

Непродолжительный перерыв в череде дождей прогнозируется в период с 7 по 9 июля. В эти дни "вынос тепла из южных широт обусловит погоду преимущественно без осадков". Воздух в первой декаде июля воздух на территории Бурятии прогревается до плюс 25-33 градусов.

Подъем воды

Осадки вызвали поднятие уровня рек. В Курумканском и Баргузинском районах подтоплены участки региональных дорог, вода выходит на пойму - там местными властями введен режим повышенной готовности. В местах, где затруднено автомобильное движение, работает тяжелая техника.

Уровень самой крупной в Бурятии реки Селенга за последние сутки поднялся на 7 см, уровень реки Уда - на 4 см. На реке Джида наблюдается выход воды на пойму слоем до 35 см, на реке Хамней - слоем 4 см.

"В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков", - добавили синоптики.

Последний раз наводнение в Бурятии произошло осенью 2021 года: большая вода пришла с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком Байкала. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок затронул населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также пригород Улан-Удэ: подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, заготовленные дрова. Уровень воды на Селенге доходил почти до 250 см при том, что выход на пойму начинается при 230 см.