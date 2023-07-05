5 июля, 07:50

Роструд открыл сервис для решения споров между сотрудниками и работодателями

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Сейчас на портале "Онлайнинспекция.рф" доступно порядка 20 бесплатных консультационных и правовых инструментов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роструд запустил онлайн-сервис для решения разногласий между работниками и работодателями на портале "Онлайнинспекция.рф". Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Роструда.

"С помощью сервиса работник, который считает, что его трудовые права нарушены, может направить обращение напрямую своему работодателю с целью предварительного решения проблемы, а не сразу в инспекцию труда. Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона", - привели в пресс-службе слова главы Роструда Михаила Иванкова.

Сервис запущен на портале "Онлайнинспекция.рф". Для подачи обращения работник указывает ИНН и адрес электронной почты работодателя при заполнении формы. Работодатель получит уведомление о поступлении обращения от работника и сможет предоставить ответ через свой личный кабинет на "Онлайнинспекции.рф".

В Роструде напомнили, что сейчас на портале "Онлайнинспекция.рф" доступно порядка 20 бесплатных консультационных и правовых инструментов. Они направлены на поддержку работников и работодателей в сфере трудового законодательства. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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