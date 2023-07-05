ВЦИОМ: россияне считают работу в IT-сфере самой престижной

Согласно опросу, второе место занимает работа в медицинской отрасли

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около трети россиян (31%) считают наиболее престижной работу в IT-сфере, на втором месте работа в медицинской отрасли (30%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Сегодня россияне считают наиболее престижной работу в сфере информационных технологий (31%). За два года айтишники улучшили свои позиции вдвое (2021 год - 16%). <...> Не уступает в престижности и работа в медицинской сфере (30%), однако так было не всегда. До 2018 года врачи уступали юристам и экономистам, которые теперь занимают восьмое и девятое места <...> Замыкают тройку престижных профессий военнослужащие, представители силовых структур (19%), за последние пять лет показатель вырос вдвое (2018 год - 10%, 2021 год - 9%)", - говорится в тексте опроса.

Из его результатов следует, что самой доходной профессией, по мнению россиян, является работа в области компьютерных технологий (29%), порядка 14% граждан считают прибыльной работу в силовых структурах, а 10% респондентов высказались в пользу работы в медицинской сфере.

По данным ВЦИОМ, порядка 30% граждан посоветовали бы своим детям или внукам стать работниками медицинской сферы, на втором месте работа в IT-сфере (19%) и каждый десятый (10%) посоветовал бы идти в силовые структуры.

В пятерку наиболее престижных профессий также попала работа в сфере образования (16%) и представители рабочих профессии (14%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.