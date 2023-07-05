СФ одобрил закон о продлении работы медучреждений Крыма и Севастополя без лицензий

Согласно действующему законодательству, упрощенный режим должен был прекратить действие 1 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который продлевает на два года - до 1 июля 2025 года - полномочия правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Согласно действующему законодательству, упрощенный режим должен был прекратить действие 1 июля 2023 года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, департаменту здравоохранения Севастополя подведомственны "17 медицинских организаций, подлежащих лицензированию по медицинской деятельности на 124 объекта". Авторы законодательной инициативы отмечают, что в субъекте ведется активная работа, направленная на приведение в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базы медицинских организаций, но из-за ряда ограничений ее не получается завершить в установленный срок.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Последнее продление

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе обсуждения закона призвала власти этих регионов укорить работу по строительству и ремонту медучреждений, чтобы они как можно скорее получили лицензии. Она предупредила, что парламент больше не будет продлевать переходный период.

"Уже очень много и в Крыму, и в Севастополе сделано, но объем работы таков, что регионы не смогли в установленный срок справиться. Но тем не менее обращаюсь к сенаторам от Крыма и Севастополя, хватит расслабляться. Хочу предупредить, передайте это и руководителям регионов, и региональным парламентам, что это крайний раз, когда парламент продлевает этот переходный период. Больше продлевать не будем", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что состояние учреждений здравоохранения Крыма и Севастополя после пребывания их в составе Украины "не выдерживает никакой критики". "Объективности ради хочу сказать, что и в Крыму, и в Севастополе региональными командами уже проделана очень большая, серьезная работа, большинство медицинских учреждений качественно изменились, но не успели все доделать. Давайте завершать", - попросила Матвиенко.