Голикова назвала регионы с крайне низкой рождаемостью

По словам вице-премьера РФ, в список в том числе вошли Ленинградская, Смоленская и Рязанская области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Крайне низкий уровень рождаемости фиксируется в 10 регионах РФ, в том числе в Ленинградской, Смоленской и Рязанской областях, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия", - сказала Голикова.

По ее словам, чтобы оценить эти регионы и их потенциал по росту рождений, было проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата, в том числе по опросу репродуктивных установок граждан и переписи населения, и все регионы страны были разделены на восемь кластеров. "По каждому кластеру проанализировали как демографический, так и социально-экономический потенциал, оценили репродуктивные установки", - сказала Голикова.