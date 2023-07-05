5 июля, 08:10,
обновлено 5 июля, 09:00

Голикова назвала регионы с крайне низкой рождаемостью

Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

По словам вице-премьера РФ, в список в том числе вошли Ленинградская, Смоленская и Рязанская области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Крайне низкий уровень рождаемости фиксируется в 10 регионах РФ, в том числе в Ленинградской, Смоленской и Рязанской областях, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия", - сказала Голикова.

По ее словам, чтобы оценить эти регионы и их потенциал по росту рождений, было проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата, в том числе по опросу репродуктивных установок граждан и переписи населения, и все регионы страны были разделены на восемь кластеров. "По каждому кластеру проанализировали как демографический, так и социально-экономический потенциал, оценили репродуктивные установки", - сказала Голикова. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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